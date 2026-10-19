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19 октября 2026
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Погода

В Карелии резко вырастет атмосферное давление на фоне похолодания

Скандинавский антициклон испытает Карелию на прочность: по ночам заморозки, днем – бабье лето
Снесенная баллюстрада на ул. Пушкинская в Петрозаводске.
фото «Петрозаводск говорит»

Погодные качели ожидают жителей региона в ближайшее время. Скандинавский антициклон наполнил воздух в Карелии прохладой. Холодно будет в начале рабочей недели. А сухая погода, как ожидают синоптики гидрометцентра, задержится минимум до конца недели.

В начале недели температура воздуха по ночам в большинстве районов Карелии опустится до слабоотрицательных значений. С середины недели, по мере перемещения антициклона на восток и смене воздушных потоков на юго-восточные, температура перейдет к положительным значениям. 

Дневной максимум в начале недели не будет выше +3, +9, во второй половине недели температура повысится до +7, +12. Ожидается, что температура с 20 по 25 октября будет на 2-4 градуса выше средних многолетних значений. 

Атмосферное давление будет интенсивно расти, особенно в ближайшие сутки - до 770 миллиметров ртутного столба. Метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.

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