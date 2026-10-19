В Карелии резко вырастет атмосферное давление на фоне похолодания

Скандинавский антициклон испытает Карелию на прочность: по ночам заморозки, днем – бабье лето

фото «Петрозаводск говорит»

Погодные качели ожидают жителей региона в ближайшее время. Скандинавский антициклон наполнил воздух в Карелии прохладой. Холодно будет в начале рабочей недели. А сухая погода, как ожидают синоптики гидрометцентра, задержится минимум до конца недели.

В начале недели температура воздуха по ночам в большинстве районов Карелии опустится до слабоотрицательных значений. С середины недели, по мере перемещения антициклона на восток и смене воздушных потоков на юго-восточные, температура перейдет к положительным значениям.

Дневной максимум в начале недели не будет выше +3, +9, во второй половине недели температура повысится до +7, +12. Ожидается, что температура с 20 по 25 октября будет на 2-4 градуса выше средних многолетних значений.

Атмосферное давление будет интенсивно расти, особенно в ближайшие сутки - до 770 миллиметров ртутного столба. Метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.