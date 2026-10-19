Сегодня в Карелии день подходит для бодрой прогулки

Воздух в республике в понедельник прогреется лишь до +8, но надо просто тепло одеться

Фото: Максим Тихонов

Сегодня, 19 октября, в Карелии повсеместно, в том числе и в столице республики, будет облачная погода и без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре. Ветер будет дуть западный, юго-западный умеренный.

По Карелии температура воздуха +3, +8. В Петрозаводске не выше +5, +7. Атмосферное давление будет расти.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале, Сегеже, Суоярви, Медвежьегорске +6,

в Кондопоге, Пудоже и Олонце +7,

в Сортавале +8.

Как уточняет gismeteo.ru, в Кеми +5, в Костомукше +3.