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19 октября 2026
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Погода

Сегодня в Карелии день подходит для бодрой прогулки

Воздух в республике в понедельник прогреется лишь до +8, но надо просто тепло одеться
Грозди спелой рябины
Фото: Максим Тихонов

Сегодня, 19 октября, в Карелии повсеместно, в том числе и в столице республики, будет облачная погода и без осадков, сообщили в региональном гидрометцентре. Ветер будет дуть западный, юго-западный умеренный. 

По Карелии температура воздуха +3, +8. В Петрозаводске не выше +5, +7. Атмосферное давление будет расти.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале, Сегеже, Суоярви, Медвежьегорске +6, 

в Кондопоге, Пудоже и Олонце +7,

в Сортавале +8.

Как уточняет gismeteo.ru, в Кеми +5, в Костомукше +3.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Карелия 19 октября вздохнет спокойно – день будет без осадков

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