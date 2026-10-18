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18 октября 2026
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Погода

Карелия 19 октября вздохнет спокойно – день будет без осадков

В понедельник в республике будет прохладно, но сухо и даже солнечно
Тихий пейзаж на карельском озере.
Фото: Максим Тихонов

Сухой во всех смыслах прогноз погоды дали синоптики на предстоящий день, 19 октября, в Карелии. «Сухой» – это значит, что в понедельник осадков не ожидается, а сама метеосводка получилась весьма краткой.

В Карелии повсеместно, в том числе и в столице республики, будет наблюдаться небольшая облачность. Без осадков, сообщили, как отрезали, специалисты регионального гидрометцентра. Ветер ночью подует северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный. 

По Карелии температура воздуха ночью 0, -5, днём воздух прогреется лишь до +3, +8.

В Петрозаводске ночью 0, -2, днём +5, +7. Атмосферное давление будет расти.

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