Карелия 19 октября вздохнет спокойно – день будет без осадков

В понедельник в республике будет прохладно, но сухо и даже солнечно

Фото: Максим Тихонов

Сухой во всех смыслах прогноз погоды дали синоптики на предстоящий день, 19 октября, в Карелии. «Сухой» – это значит, что в понедельник осадков не ожидается, а сама метеосводка получилась весьма краткой.

В Карелии повсеместно, в том числе и в столице республики, будет наблюдаться небольшая облачность. Без осадков, сообщили, как отрезали, специалисты регионального гидрометцентра. Ветер ночью подует северо-западный, западный, днем западный, юго-западный умеренный.

По Карелии температура воздуха ночью 0, -5, днём воздух прогреется лишь до +3, +8.

В Петрозаводске ночью 0, -2, днём +5, +7. Атмосферное давление будет расти.