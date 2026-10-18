Магнитная буря дважды грянет в воскресенье

Первый удар Земля получила прямо сейчас, второй ожидается вечером 18 октября

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 18 октября, планета оказалась подвержена очередному геошторму. Геомагнитная обстановка, по оценкам специалистов, нестабильна из-за повышенной солнечной активности. О природном вызове сообщает сетевое издание «Интересная Россия».



Из-за вспышек на Солнце выбросы корональной массы направились к Земле. Поэтому, в воскресенье ожидаются существенные возмущения. Сообщаются также и временные интервалы, когда ждать наиболее мощных перегрузок.

Так, время с 13:00 до 15:00 – первый тревожный пик, когда на Землю обрушится пятибалльная магнитная буря – такая считается умеренный.

Второй геошторм ожидается с 18:00 до 23:00. В эти часы будет похуже – геомагнитная активность достигнет максимума, и сильная шестибалльная буря накроет Землю.

По информации из открытых источников со ссылкой на ученых, следующий пятибалльный удар из космоса следует ждать 22 октября, потом – 31 октября.



Следующие геомагнитные возмущения ожидаются 9 ноября. Сила бури, по прогнозу специалистов Лаборатория ИКИ РАН, также составит пять баллов.