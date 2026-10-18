По югу Карелии пройдет дождь, возможно, со снегом

Прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на сегодня, 18 октября

Фото: М. Тихонов

По сведениям гидрометцентра Карелии, сегодня, 18 октября, по республике ожидается облачная погода с прояснениями. По южной половине местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, По северной половине преимущественно без осадков.

Днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днём +3,+8°С.

В Петрозаводске переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5,+7°С. Атмосферное давление будет расти.