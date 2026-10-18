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18 октября 2026
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Погода

По югу Карелии пройдет дождь, возможно, со снегом

Прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на сегодня, 18 октября
Мокрая бельевая прищепка висит на веревке под дождем.
Фото: М. Тихонов

По сведениям гидрометцентра Карелии, сегодня, 18 октября, по республике ожидается облачная погода с прояснениями. По южной половине местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, По северной половине преимущественно без осадков. 

Днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днём +3,+8°С.

В Петрозаводске переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5,+7°С. Атмосферное давление будет расти.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Завтра возможен мокрый снег

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