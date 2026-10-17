Завтра возможен мокрый снег

Прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на 18 октября

Фото: М. Тихонов

По сведениям гидрометцентра Карелии, завтра, 18 октября, по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью по южной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, По северной половине преимущественно без осадков.

Днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -3,+2°С, днём +3,+8°С.

В Петрозаводске переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днём +5,+7°С. Атмосферное давление будет расти.