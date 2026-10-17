Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске и Карелии на сегодня

Дожди накроют юг и центр республики, вечером заморосит в Петрозаводске

фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, днем без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +9, +11, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии сегодня также облачно с прояснениями. По южным и центральным районам пройдет умеренный дождь, но местами небольшой. На севере Карелии без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, по северным районам западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +7, +12, местами до +4.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +6;

В Пудоже, Кондопоге, Олонце днем +10;

В Сегеже, Суоярви, Медвежьегорске днем +9;

В Сортавале днем +12.