Суббота в Карелии окажется дождливой

В Петрозаводске дождь соберется только к вечеру 17 октября, а юг Карелии зальет на весь день

фото «Петрозаводск говорит»

Синоптики Гидрометцентра рассказали о погоде в субботу, 17 октября. Жителей Карелии ждет облачная с прояснениями погода.

По южным и центральным районам ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем осадки не прекратятся - умеренный, местами небольшой дождь. Жителям северной части Карелии повезет больше - суббота пройдет без существенных осадков. Ветер будет дуть с юго-запада, запада. В дневные часы ветер сменит направление на западное, северо-западное. Температура воздуха в ночные часы составит +4, +9 градусов, в отдельных районах столбики термометра опустятся до отметки 0, днем потеплеет до +7, +12, но местами будет прохладнее - до +4.

В Петрозаводске также будет облачно с прояснениями. Ночью и днем без осадков, а к вечеру соберется небольшой дождь. Ветер будет дуть умеренно с юго-запада, запада. Температура воздуха ночью составит +6, +8, днем потеплеет до +9, +11 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет мало меняться.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +6;

В Кондопоге, Олонце ночью +2, днем +10;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +9;

В Пудоже ночью +3, днем +10;

В Сегеже ночью -1, днем +9;

В Сортавале ночью +2, днем +12;

В Суоярви ночью 0, днем +9.