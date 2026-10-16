Синоптики призывают водителей в Карелии задуматься о зимней резине

Снег в октябре вполне вероятен

фото: Петрозаводск говорит

После осенних дождей наступила короткая передышка: небо ясное, и днём воздух прогревается до +6…+11 °C. Но это ненадолго. Сейчас Карелию пересекает североатлантический циклон. В выходные осадки прогнозируют в северных районах, а к вечеру субботы и ночью воскресенья доберутся и до южных территорий. В этот период вероятны смешанные осадки — дождь со снегом.

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Затем к нам в гости заглянет мощный антициклон «Герхард». Давление существенно вырастет, появится солнце, осадки прекратятся. Температура воздуха сначала составит до +8 градусов в дневные часы, а затем вырастет до +12 градусов.

Во второй половине октября погода останется неустойчивой. Атлантические циклоны будут чередоваться с кратковременными прояснениями. Днём в среднем +5…+10 °C, но по ночам температура постепенно снижается. В отдельные дни возможны усиления ветра.

В конце октября снег, скорее всего, выпадет в северных районах. В Петрозаводске снег в последние дни месяца тоже возможен, но чуть реже и, как правило, ненадолго. Важно: в конце октября ночные температуры могут опускаться до −2…−7 °C, а днём держаться в районе +1…+6 °C. На озёрах по краям уже может появляться тонкий лёд.