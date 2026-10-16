Антициклон «Герхард» принесет солнечную погоду в Карелию

После дождей в выходные новая неделя начнется в республике с приятной погоды

Фото "Петрозаводск говорит"

Переменная погода ждет жителей Карелии в ближайшие дни. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, сейчас республику пересекает холодный фронт североатлантического циклона. Сегодня дожди идут на севере, завтра они ожидаются в центре и на юге республики.

Зато затем к нам в гости заглянет мощный антициклон «Герхард». Давление существенно вырастет, появится солнце, осадки прекратятся. Температура воздуха сначала составит до +8 градусов в дневные часы, а затем вырастет до +12 градусов.

Ранее сообщалось о том, что в субботу разводка моста через Свирь остановит движение по федеральной трассе.