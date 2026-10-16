Сегодня дождь не доберется до южных районов Карелии

В пятницу небольшие дожди ожидаются в северной и центральной части республики

Фото: Максим Тихонов

Сегодня, 16 октября, в Карелии будет облачно с прояснениями. В северных и центральных районах республики ожидается небольшой, местами умеренный дождь, рассказали в региональном гидрометцентре. Температура воздуха +6, +11.

В Петрозаводске небольшая облачность и без существенных осадков. Днем комфортно: +8, +10.

Ветер будет дуть юго-западный, южный умеренный, кое-где с порывами. Атмосферное давление будет расти.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале, Сегеже, Кондопоге, Пудоже, Олонце +10,

в Медвежьегорске и Суоярви +9,

в Сортавале +11.

Как сообщает gismeteo.ru, в Костомукше +7, в Кеми +8.