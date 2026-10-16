Сегодня дождь не доберется до южных районов Карелии

Сегодня, 16 октября, в Карелии будет облачно с прояснениями. В северных и центральных районах республики ожидается небольшой, местами умеренный дождь, рассказали в региональном гидрометцентре. Температура воздуха +6, +11.
В Петрозаводске небольшая облачность и без существенных осадков. Днем комфортно: +8, +10.
Ветер будет дуть юго-западный, южный умеренный, кое-где с порывами. Атмосферное давление будет расти.
По информации российского гидрометцентра, в Калевале, Сегеже, Кондопоге, Пудоже, Олонце +10,
в Медвежьегорске и Суоярви +9,
в Сортавале +11.
Как сообщает gismeteo.ru, в Костомукше +7, в Кеми +8.