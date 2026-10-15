В пятницу воздух в Карелии прогреется до 11 градусов тепла

В Петрозаводске 16 октября будет без осадков, в Карелии – небольшие дожди

Фото: Максим Тихонов

Последний рабочий день на этой неделе в Карелии продолжит держать жителей республики в тонусе – холодные ночи и порывистый ветер будут бодрить, дожди заставят прихватить зонтик.

В пятницу, 16 октября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью на севере местами небольшой дождь, днем по северным и центральным районам республики ожидается небольшой, местами умеренный дождь, рассказали в региональном гидрометцентре. В ночные часы +1, +6, местами до -2, днем +6, +11.

В Петрозаводске, по прогнозу, небольшая облачность и без существенных осадков. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +8, +10.

Ветер подует юго-западный, южный умеренный, кое-где с порывами. Атмосферное давление будет расти.