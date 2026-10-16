Состав судов заставит остановиться автомобили на «Коле»

В субботу, 17 октября, движение по трассе «Кола» остановится в Ленинградской области. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
По данным источника, в период с 12:50 до 15:00 будет разведен мост через Свирь у города Лодейное Поле. В это время по реке пройдет барже-буксирный состав из нескольких судов. Автомобили не смогут проехать по переправе.
Водителей просят рассчитывать свои поездки с учетом указанной информации.
Ранее сообщалось о том, что несколько автомобилей вылетели в кювет в Пряжинском районе.