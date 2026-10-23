В России планируют создать «умный монастырь»

Обитель в Костроме оснастят системой на основе ИИ

Фото: «Петрозаводск говорит»

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме планируют оснастить системой на основе технологий искусственного интеллекта, сообщает газета «Взгляд».

По данным источника, благодаря такому технологическому решению можно будет прогнозировать изменения в состоянии икон: появление трещин, плесени и отслоений краски.

Планируется, что искусственный интеллект также будет автоматически регулировать режимы отопления и освещения в обители.

Ранее мы сообщали о том, что созданный более века назад крест установили в монастыре в Карелии.