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23 октября 2026
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Россия

В России планируют создать «умный монастырь»

Обитель в Костроме оснастят системой на основе ИИ
свечи
Фото: «Петрозаводск говорит»

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме планируют оснастить системой на основе технологий искусственного интеллекта, сообщает газета «Взгляд».

По данным источника, благодаря такому технологическому решению можно будет прогнозировать изменения в состоянии икон: появление трещин, плесени и отслоений краски.

Планируется, что искусственный интеллект также будет автоматически регулировать режимы отопления и освещения в обители.

Ранее мы сообщали о том, что созданный более века назад крест установили в монастыре в Карелии.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Сторож погиб от лап медведя в российском регионе

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