Сторож погиб от лап медведя в российском регионе

В Красноярском крае организована проверка после гибели мужчины после встречи с хищником

Фото: Алиса ИИ

В Красноярском крае медведь растерзал мужчину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, трагедия произошла на севере региона, в нескольких километрах от села Богучаны. В темное время на сторожа предприятия на одной из производственных баз набросился хищник. В результате происшествия мужчина погиб.

В кратчайший срок агрессивный зверь был выслежен и ликвидирован.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. Устанавливаются обстоятельства гибели человека, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось о том, что охотник погиб от лап медведя в Архангельской области.