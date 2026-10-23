В Сочи осудили гида за гибель девушки во время экскурсии в пещеру

Суд наказал нелегального экскурсовода за организацию опасного похода в закрытую пещеру

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Гида осудили в Сочи за гибель девушки во время похода. Суд приговорил Наталью Туракулову к двум годам и шести месяцам ограничения свободы.

Трагедия произошла весной этого года во время похода в закрытую для посещения пещеру «Пасть Дракона». Экскурсовод организовала спелеологический маршрут, хотя не имела ни разрешения, ни лицензии. За экскурсию люди платили от семи до десяти тысяч рублей. По сообщению Life, во время спуска по страховочной системе возле водопада одна из участниц похода сорвалась и упала в бурный поток. 24-летняя помощница экскурсовода получила травмы и утонула.

По мнению суда, гид пренебрегла требованиями безопасности, не заключила с туристами договор, не провела обязательный инструктаж и не предупредила спасателей о походе.

Россиянку осудили по статьям о предоставлении небезопасных услуг и причинении смерти по неосторожности.