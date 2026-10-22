Созданный более века назад крест установили в монастыре в Карелии

Созданный валаамскими монахами 121 год назад крест установили в монастыре в Карелии

Фото: «Петрозаводск говорит»

Радостное событие состоялось в Сяндемском Успенском женском монастыре – здесь установили крест, изготовленный и написанный валаамскими монахами в 1905 году.

В паблике обители сообщили, что крест обнаружили в разрушенном старинном карельском доме в 2024 году. Вероятно, распятие спрятали верующие в годы гонений на церковь, чтобы уберечь святыню от осквернения.

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Хозяева дома передали крест монастырю, а после распятие отвезли в Санкт-Петербург на реставрацию.

Уникальность креста в том, что на нем содержится запись об изготовлении его монахами с Валаама, а на оборотной стороне изображены сюжеты, иллюстрирующие евангельские события.