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22 октября 2026
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Красота и здоровье

Стоматолог назвал разрушающие эмаль продукты

Россиянам рассказали, как отсрочить встречу со стоматологом
Женщина с красивыми зубами улыбается
Фото создано с помощью Алиса AI

Услуги стоматолога с каждым годом обходятся все дороже и серьезно бьют по карману. Отсрочить встречу со специалистом и сохранить здоровье зубов поможет гигиена полости рта, а также знание того, какие продукты наносят вред зубной эмали. 

По словам стоматолога Арама Давидяна, которые приводит «Радио 1», сладкая газировка вызывает эрозию эмали, а крепкий чай – пигментирует зубы.
Кроме того, кислые леденцы и рассасывающие конфеты повреждают эмаль.

Ранее мы сообщали, какие продукты следует употреблять для сохранения слуха. 

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