Назван самый вредный ужин

Врач объяснил, чем могут быть опасны сладости и выпечка в вечернее время

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Диетолог Антон Поляков рассказал о том, какой ужин считается самым вредным для здоровья. Слова специалиста приводит aif.ru.

Как отметил медик, в вечернее время активность пищеварительной системы снижается. Ужин любой высокоуглеводистой пищей - сладостями, выпечкой - может привести к отложению жировой ткани и нарушению нормальной микрофлоры в кишечнике. Также повысится уровень сахара в крови.

Помимо этого, указал врач, углеводная пища вечером может плохо влиять на нервную систему детей и подростков. Ее прием чреват выбросом адреналина, что может привести к перевозбуждению, повышению тревожности и агрессивности.

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