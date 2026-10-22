Поколение Бета рискует утратить навык к размышлению

ИИ станет фоном жизни: нейросети изменят мышление детей, рожденных в 2025-2040 годах

изображение сгенерировано Алисой AI

ИИ внедрился во многие сферы жизни. во многих домах есть умные устройства, многие прибегают к помощи нейросети, задают вопросы и ищут ответы. Ученые предостерегают, что будущие поколения могут столкнуться с серьезными сложностями из-за искусственного интеллекта.

Дети, родившиеся в 2025-2040 годах, станут первым поколением, для которого искусственный интеллект будет не инструментом, а «воздухом, которым они дышат». Главный риск для поколения Бета - утрата навыка собственной мысли, предупреждают в институте философии человека РГПУ им. А. И. Герцена.

Бета появляются в мире, где ИИ такой же привычный невидимый фон, как электричество или водопровод. Это поколение, которое не знает жизни без нейросети, что может отразиться на когнитивных функциях. Например, зумеры и альфы ищут информацию в поисковике, ленте, базе данных. Бета же будут спрашивать и получать ответ в диалоге с ИИ. Это изменит структуру мышления: оно становится более реактивным, адаптивным, но может терять способность к длительному самостоятельному поиску и критическому мышлению, считает директор института Алексей Воскресенский.

В творчестве альфы используют ИИ как помощника, а дети Бета воспринимают ИИ как соавтора по умолчанию. Они не разделяют «я придумал» и «нейросеть сгенерировала», так как для них это единый процесс. Ученые задаются вопросом, смогут ли бета отличить собственные мысли от сгенерированных. Воскресенский уверен, что да, но если взрослые их научат, в частности, задавать вопросы самому себе.

По мнению эксперта, дети Бета острее будут испытывать дискомфорт от сгенерированного.

«Бета, выросшие в насыщенной нейросетевой среде, могут выработать тонкий слух на «машинность», «ИИшность». Но это произойдет только в том случае, если мы сохраним для них пространство медленного, трудного, живого — чтения книг, ручного письма, труда, философской беседы, молчания. Иначе они рискуют стать операторами чужих смыслов, не способными отличить свой голос от эха», - резюмировал Воскресенский.