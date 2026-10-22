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22 октября 2026
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Экономика

Налоговая банкротит одно из старейших предприятий Карелии

Хлебозавод «Сампо» задолжал более 11 млн рублей
стеллажи с булками
изображение сгенерировано Алисой AI

Одно из старейших предприятий пищевой промышленности Карелии могут признать банкротом. Налоговая банкротит петрозаводский хлебозавод «Сампо» из-за долга в 11 млн рублей. Дело рассматривает Арбитражный суд Карелии.

В суде началось рассмотрение заявления Федеральной налоговой службы о признании открытого акционерного общества «Петрозаводский хлебозавод Сампо» банкротом. Хлебозавод задолжал перед бюджетом 11 045 992,58 руб. 

На заседании суда 22 октября представитель «Сампо» попросил отложить рассмотрение заявления налоговой, так как намерен погасить долг. Следующее судебное заседание состоится в ноябре.

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