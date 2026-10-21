Стало известно, сколько миллионов принесли туристы Петрозаводску

Собранный с туристов налог идет на благоустройство

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Карелия богатеет на туристах, но темпы роста турпотока замедлились. За девять месяцев с туристов собрали около 18 млн рублей в качестве налога, сообщает РБК со ссылкой на мэрию.

На учете в реестре объектов туристской индустрии состоят 118 объектов размещения, которые платят туристический налог в бюджет. Собранные с туристов налоги направили на содержание объектов благоустройства.

При этом отмечается замедление темпа прироста туристического потока в сравнении с 2025 годом.

Налог взимают с путешественников при размещении в гостиницах, глэмпингах, на базах отдыха. Размер сбора устанавливает муниципалитет. В 2025 году максимальная ставка составляла 1% от стоимости аренды жилья, но не менее 100 рублей в сутки, в 2026 году - 2%.