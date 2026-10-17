Стало известно, сколько бензина не хватает на внутреннем рынке России

Вице-премьер Новак отметил улучшение ситуации на заправках в последние недели

Фото: ПТЗ говорит

Дефицит автомобильного бензина на внутреннем рынке Российской Федерации в настоящее время достигает примерно пяти процентов. Об этом в интервью «Вестям» сообщил вице-премьер Александр Новак.

По словам Новака, ситуация остаётся напряжённой, однако в последние несколько недель наблюдается улучшение, что видно по обстановке на заправках и в регионах.

«Что касается автомобильных бензинов, здесь пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряжённая ситуация, хотя она улучшается в последние несколько недель, и мы это видим по ситуации на заправках и в регионах. Но, тем не менее, есть ещё частичный дефицит на рынке – около 5%»,

– заявил Новак.