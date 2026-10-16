Средняя зарплата в Карелии превысила 88 тысяч рублей

Средний заработок в республике за семь месяцев вырос на 8,5%

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За семь месяцев средняя заработная плата в Карелии превысила 88 тысяч рублей, сообщили в Управлении труда и занятости региона со ссылкой на Карелиястат.

За январь-июль средняя зарплата в регионе составила 88,2 тысячи рублей, увеличившись на 8,5% по сравнению с 2025 годом.

Самые высокие заработки отмечаются в компаниях, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Средняя зарплата в них составляет 136,9 тыс. рублей. Также высокие заработки отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов — 120,3 тысячи.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о том, какое место заняла карельская столица в рейтинге городов по зарплатам.