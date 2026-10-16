Меры поддержки для карельских семей - что могут оформить мамы и папы

В Карелии родители могут одновременно получать пособие на детей и работать

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О мерах поддержки семей с детьми рассказали в преддверии Дня отца в карельском отделении соцфонда. В регионе предоставляют более 40 мер поддержки мамам и папам. В Карелии более трех тысяч отцов получают меры соцподдержки на детей.

Единовременное пособие при рождении ребенка назначают лишь одному из родителей. Если мама не работает, отец трудоустроен, то пособие получит мужчина. В Карелии размер выплаты составляет от 32,7 тысяч до 39,8 тысяч в зависимости от района проживания. При рождении двойни или тройни сумма увеличивается.

Один из родителей может выйти в декретный отпуск и оформить ежемесячное пособие. Если детей младше полутора лет двое, то оформить пособие на разных детей могут оба родителя. Работающим родителям выплачивают 40% среднего заработка, неработающим - от 12,2 тысяч до 14,9 тысяч рублей с учетом районного коэффициента. Если мама или папа, оформившие отпуск, вернутся на работу до достижения ребенком полутора лет, то продолжат получать пособие.

Отцы также могут оформить пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни ребенка и единое пособие на ребенка до 17 лет, если семья соответствует критериям нуждаемости. Отец может быть владельцем сертификата на маткапитал, если является единственным родителем или усыновителем.

Еще одна мера поддержки может быть назначена одновременно маме и папе. Это ежегодная выплата для родителей двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно.

«Отделение Соцфонда назначает выплату родителям, которые работали в предыдущем году и уплачивали налог на доходы физических лиц. Обратиться за выплатой можно, если среднедушевой доход в семье не превышает полтора прожиточных минимума в районе проживания», - пояснили в организации.