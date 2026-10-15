Карельский поселок остался без продуктов из-за закрытия магазина

Чиновники объяснили закрытие единственного торговой точки в небольшом поселке низкой рентабельностью

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В небольшом поселке в Олонецком районе закрылся единственный продуктовый магазин. Торговая точка прекратила работу с 1 октября в Речной Сельге. Местные жители обеспокоены, что не каждый сможет добраться до магазина в другом населенном пункте, например, Куйтеже, так как попросту не на чем ехать.

В карельском Минпроторге прокомментировали РБК, что магазин закрылся из-за низкой рентабельности. Из-за небольшого количества проживающих в Речной Сельге спрос на продукты оказывается недостаточным, на фоне растущих транспортных и логистических издержек торговая точка становится убыточной.

Чиновники при этом уверяют, что граждане в такой ситуации не остаются без возможности покупать продукты. По их сведениям, есть вариант выездной торговли или транспортного сообщения с населенными пунктами, где магазины работают.

В ведомстве утверждают, что нормативы по торговому обслуживанию жителей Карелии соблюдаются. Минимальная норма обеспеченности жителей торговыми точками составляет 1638 объектов, в настоящее время в регионе работают около 5,5 тысяч магазинов.

При этом ситуация с доступностью магазинов в удаленных деревнях остается острой. В Карелии, по официальным данным, насчитывается около 780 сельских населенных пунктов, из них в 388 деревнях и поселках на начало 2026 года не было ни одного магазина.