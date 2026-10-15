В Карелии многодетным семьям с детьми-студентами снизят налог на авто

Председатель Законодательного Собрания Лариса Подсадник прокомментировала важную инициативу.

Фото: ЗС РК

15 октября Законодательное собрание Карелии рассмотрело важный в социальном плане вопрос о внесении изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия». Законопроект расширяет ряд налоговых льгот как для граждан, так и для социально ориентированного бизнеса.

Автором законодательной инициативы выступил глава региона Артур Парфенчиков. Законопроектом предусмотрена дополнительная налоговая поддержка для социального предпринимательства – снижение налоговых ставок вдвое. Изменение должно коснуться тех предприятий, которые трудоустраивают представителей социально незащищенных категорий. Условие – выплата предприятием зарплаты не ниже уровня по отрасли, отсутствие налоговой задолженности.

Существенная поддержка предусмотрена для многодетных семей. Многодетные уже имеют налоговые льготы, но сейчас эти льготы предложено расширить. В частности, предлагается освободить от транспортного налога с 1 января 2026 года многодетные семьи, в которых старший ребенок в возрасте от 18 лет до 23 лет учится очно в колледже, техникуме или вузе. Одно транспортное средство, имеющееся у такой семьи, будет освобождено от уплаты транспортного налога. Льгота коснется легковых автомобилей мощностью до 200 лошадиных сил, мотоциклы и мотороллеры. Ранее руководитель республики заявлял о необходимости подготовки соответствующего законопроекта в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания.

Законодательное собрание приняло законопроект в первом чтении.

Комментируя голосование, председатель парламента Карелии Лариса Подсадник сказала:

Обращения по этому вопросу ранее поступали к Главе республики, ко мне, когда работала в Правительстве Карелии, и к депутатам Законодательного Собрания. Льготой смогут воспользоваться более 200 семей. Для них это дополнительная поддержка, возможность направить средства, которые бы шли на оплату транспортного налога, на образование детей, занятия спортом, на посещение театров и музеев, на повседневные нужды.

По словам Председателя карельского парламента, несмотря на то, что бюджет Карелии на следующий год будет сложным, в регионе расширяется поддержка семей с детьми. Выпадающие доходы будут учтены в расходах бюджета.

Работу над законопроектом продолжим в ноябре, чтобы уже со следующего года родители смогли этой льготой воспользоваться,

- отметила парламентарий.