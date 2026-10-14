В Карелии соберут больше налогов

Жителям Карелии начислили более 1,5 млрд рублей налогов: заплатить нужно до 1 декабря

фото «Петрозаводск говорит»

Жителям Карелии разослали налоговые уведомления через Госуслуги и сайт ФНС. Заплатить налоги за недвижимость, земельные участки и транспорт, налог на доходы граждане должны будут до 1 декабря 2026 года.

В налоговой сообщили, что общий объем налоговых начислений за 2025 год составил 1 млрд 560 млн рублей, что на 99 миллионов больше показателя прошлого года. Из этой суммы размер транспортного налога составляет 924 млн, налог на имущество – 511 млн, земельный – 125 млн. рублей.

В уведомлении за 2025 год обновлен раздел по налогу на доходы физических лиц.

«В документе отражается расчет НДФЛ по прогрессивной шкале ставок, размер налога зависит не только от вида дохода, но и от общей суммы заработанного за год по разным группам доходов», - сказала начальник отдела камерального контроля налога на доходы физлиц Екатерина Ведюкова.