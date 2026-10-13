Фермеры из Карелии могут получить до 15 млн на развитие хозяйства

Минсельхоз Карелии объяснил, каким образом фермеры могут оформить грант на развитие бизнеса.
Владельцы уже зарегистрированного крестьянского фермерского хозяйства могут подать заявку на грант до 15 миллионов рублей. Физические лица до 8 миллионов рублей — но только при условии, что после победы в конкурсе они зарегистрируются в качестве КФХ.
От соискателей требуется подготовить бизнес-проект по развитию фермы и внести в него как минимум 10% своих средств, а остальные расходы возьмет на себя грант. При этом чем больше собственные вложения, тем на большую сумму господдержки можно рассчитывать.
Средства разрешено направить на приобретение земель сельхозназначения. В зданиях, купленных, возведенных или отремонтированных за счет гранта, допускаются комплектация и монтаж производственного оборудования. Кроме того, помощь покрывает подключение производственных зданий и помещений к электричеству, а также подведение воды, газа и тепла.
С 2026 года поддержку фермеров свели в единый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса», на который по всей стране предусмотрено 14,5 млрд рублей. Он охватывает не только гранты, но и расширение субсидий: теперь частично компенсировать затраты на технику, оборудование, переработку и другие направления могут любые фермерские хозяйства — и те, что только начинают, и те, что наращивают эффективность с помощью новых технологий.