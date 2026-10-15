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15 октября 2026
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Общество

В Карелии День отца отметят онлайн и футбольным матчем

Республика присоединится к всероссийскому медиапроекту ко Дню отца, который отметят 18 октября
Онежская набережная в Петрозаводске.
фото «Петрозаводск говорит»

День отца отметят в Карелии 18 октября. Республика присоединится к всероссийскому проекту «МедиаПритяжение», участники которого расскажут о своем отце или значимом взрослом, о важном навыке, которому он научил, покажут любимое совместное занятие. Истории будут выходить до 24 октября.

Карельский региональный центр молодежи в соцсети поздравит отцов в формате онлайн-флешмоба. Участники акции расскажут истории, за что они благодарны папам.

В образовательных учреждениях пройдут фотовыставки, уроки для пап, мастер-классы и другие. Школьники на уроках ИЗО и труда сделают поделки, а дошкольники подготовят для пап открытки.

В Петрозаводске все желающие вместе с отцами смогут побывать на футбольном матче на стадионе «Юность», начало матча в 16 часов.

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