Перейти к основному содержанию
22 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Россия

Новый сбор собираются ввести в России

Строительство дорог и поликлиник хотят полностью передать чиновникам
два крана
фото «Петрозаводск говорит»

В России хотят установить инфраструктурный сбор для застройщиков. Проект закона готовит Минстрой РФ, его введение обсуждали еще в начале года. Деньги, собранные с застройщиков, хотят направлять на инфраструктуру. 

По сообщению «Российской газеты», в настоящее время застройщики по требованию чиновников обязаны строить школы, детские сады или поликлиники, прокладывать дороги и инженерные сети и нести ответственность за сроки и качество их строительства.

В случае введения инфраструктурного сбора девелоперы будут только вносить деньги на инфраструктуру в местные бюджеты пропорционально количеству строящегося жилья. Созданием инфраструктуры будут заниматься местные власти.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о введении сбора на электронику с 1 декабря.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Ребенок умер во время прогулки с друзьями в российском городе

Метки