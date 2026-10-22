Новый сбор собираются ввести в России

Строительство дорог и поликлиник хотят полностью передать чиновникам

фото «Петрозаводск говорит»

В России хотят установить инфраструктурный сбор для застройщиков. Проект закона готовит Минстрой РФ, его введение обсуждали еще в начале года. Деньги, собранные с застройщиков, хотят направлять на инфраструктуру.

По сообщению «Российской газеты», в настоящее время застройщики по требованию чиновников обязаны строить школы, детские сады или поликлиники, прокладывать дороги и инженерные сети и нести ответственность за сроки и качество их строительства.

В случае введения инфраструктурного сбора девелоперы будут только вносить деньги на инфраструктуру в местные бюджеты пропорционально количеству строящегося жилья. Созданием инфраструктуры будут заниматься местные власти.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о введении сбора на электронику с 1 декабря.