Ребенок умер во время прогулки с друзьями в российском городе

В Красноярске устанавливаются обстоятельства смерти 13-летнего подростка

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В Красноярске 13-летний подросток внезапно умер во время прогулки с друзьями в парке. Об этом сообщает издание ТВК.

По данным источника, трагедия произошла 21 октября. Дети гуляли в парке «Казачий» в краевой столице, когда внезапно одному из юношей стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь и попытались привести школьника в чувство. Почти сразу же на место прибыла и мать ребенка.

Приехавшие сотрудники скорой помощи начали реанимационные мероприятия, но успеха они не принесли - мальчик скончался. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза. Следователи проводят проверку по факту трагедии.

Ранее сообщалось о том, что пешеход зарезал водителя во время дорожного конфликта в Самарской области.