На Северо-Западе запустили движение по обновленной переправе

Мост, связывающий четыре региона, открыли после капремонта

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Мост на стыке двух федеральных трасс А-119 и А-215 открыли после двух лет работ по капитальному ремонту. 74-метровая переправа на улице Луначарского в Вытегре входит в опорную дорожную сеть России, сообщает портал Vologda-poisk.

За два года специалисты отремонтировали береговые и промежуточные опоры, пролетные строения и мостовое полотно, выполнили гидроизоляцию, сделали систему водоотвода и деформационные швы, уложили новый асфальт, заменили перила и барьерные ограждения.

Обновленная переправа связывает четыре региона: Вологодскую, Архангельскую, Ленинградскую области и Карелию.