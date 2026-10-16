Смартфоны и ноутбуки в России обложат новым сбором

Сбор коснется как импортной, так и произведенной внутри страны электроники

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Размер технологического сбора на различную технику утвердил Минпромторг РФ. Сбор начнет действовать с 1 декабря 2026 года, сообщает «Интерфакс». Платеж будут взимать при производстве и ввозе в Россию ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов. Платить будут юрлица и индивидуальные предприниматели.

Размер сбора будет зависеть от вида электроники, наличия сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки. Например, базовая ставка для ноутбуков составит 746 рублей, для смартфонов - 373 рубля. Если данные о товарном знаке и модели присутствуют в системе маркировки, то сбор будет ниже: 500 рублей за ноутбук и 250 рублей за смартфон. Если сведений нет, то ставки будут выше - 992 и 496 рублей соответственно.

Деньги будут поступать в федеральный бюджет и предназначены для поддержки развития отечественной электронной промышленности.