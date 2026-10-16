Проводница не устояла перед забытым портмоне с валютой

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней сотрудницы поездной бригады

Фото: УТ МВД России по СЗФО

В полицию Санкт-Петербурга обратился 49-летний местный житель. Он рассказал, что при выходе из поезда Москва - Санкт-Петербург он забыл в вагоне борсетку с документами и портмоне с кредитными картами и валютой. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции по Северо-Западу.

Выяснилось, что вещи нашла 20-летняя проводница. Она обратилась к начальнику поезда, который поручил передать борсетку в камеру хранения, а паспорт и портмоне сдать в полицию. Однако девушка решила оставить деньги себе. Паспорт и портмоне были обнаружены в ее личных вещах в служебном купе.

Сумма ущерба превысила 94 тысячи рублей. В отношении проводницы было возбуждено уголовное дело о краже. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось о том, что мужчина отстал от поезда в Петербург и сильно пострадал.