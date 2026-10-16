Ракетному удару подвергся российский регион

Жилые дома повреждены при воздушном ударе по Ростовской области

Фото "Петрозаводск говорит"

Противник атаковал Ростовскую область ракетой и 50 беспилотниками утром 16 октября. Все объекты сбиты. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, под удар попали город Батайск и девять районов области. Повреждены два частных дома. Возник пожар на объекте промышленности в Аксайском районе. Возгорание ликвидировано. Один мужчина ранен, он в больнице.

Ранее сообщалось о том, что БПЛА утром 16 октября напали на Ленинградскую область. По последним данным, там уничтожили 4 беспилотника.