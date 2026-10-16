Регион России содрогнулся от мощного землетрясения

Подземные толчки ощутили жители Камчатки

Фото: Алиса ИИ

На Камчатке 16 октября произошло землетрясение магнитудой 6,5 балла. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По данным специалистов, эпицентр сейсмособытия находился на суше в 138 километрах от села Усть-Большерецк. Он залегал на глубине 128 километров.

Жители края могли ощущать подземные толчки силой до пяти баллов. Тем не менее, экстренных звонков от населения не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось о том, что беспилотники атаковали утром 16 октября Ленинградскую область.