Мужчина отстал от поезда в Петербург и сильно пострадал

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи на Ладожском вокзале

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной на Ладожском вокзале. Об этом сообщает транспортная полиция по Северо-Западу.

По данным ведомства, в полицию обратился 35-летний житель Архангельска. Он заявил, что ехал в Северную столицу, вышел на одной из станций за продуктами и отстал от поезда. В купе остались его чемодан и рюкзак с брендовыми вещами и гаджетами. В Санкт-Петербурге начальник поезда опечатал вещи и сдал их в камеру хранения - все было сделано по регламенту. Однако когда пассажир обратился за своим багажом, выяснилось, что его уже забрал другой человек.

Под подозрение попал 37-летний житель Ростовской области, ехавший тем же поездом в Петербург. Он оставил в вагоне футболку и джинсы и обратился в камеру хранения. Там он опознал чемодан и рюкзак как свои и забрал. Ущерб составил более 140 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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