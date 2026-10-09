Пьяный мужчина приставал и гладил девушек в автобусе

В Петрозаводске пассажиры спасали девушек от приставаний неадекватного мужчины в маршрутке

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Один из пассажиров автобуса в Петрозаводске активно проявлял внимание к девушкам. Ему делали замечание, в ответ звучала грубость. О неприятном поведении молодого человека в автобусе № 26 рассказали в паблике «Подслушано в Птз».

По словам горожанина, мужчина в состоянии опьянения приставал к девушке, «пихал ее бутылкой пива, привлекая к себе внимание». Другая пассажирка сделала ему замечание и попросила не приставать к девушке, так как той неприятны такие знаки внимания, но мужчина ей нагрубил. Девушка, к которой он приставал, вышла из автобуса, а мужчина переключился на другую.

«Сначала погладил ее по голове, потом дождался, когда место рядом с ней освободится и сел вплотную. Несколько пассажиров вышли на ближайшей остановке, и помогли выйти девушке, к которой подсел этот неадекват. На пути к выходу она сказала, что этот тип выспрашивал у нее, не беременна ли она»,

- сообщается в паблике.

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Пассажиры предупредили водителя автобуса о неадекватном поведении мужчины. Находясь на улице, они увидели, что мужчина стал приставать к другой пассажирке автобуса. Автор публикации призвал горожан помогать друг другу в подобной ситуации, быть аккуратными: «Будьте аккуратны и бдительны, если увидите этого человека. Лучше пересядьте в другой автобус или держитесь ближе к другим людям.

Берегите себя!»