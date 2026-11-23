Что изменилось в законодательстве и продлят ли сроки медвежьей охоты

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С 27 ноября изменятся правила охоты на бурого медведя в Карелии. В начале месяца министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подписал приказ об исключении бурого медведя из перечня охотничьих ресурсов, добыча которых регулируется ежегодными лимитами. Эту инициативу поддержало правительство республики. «Петрозаводск говорит» выяснил, что это означает на практике.

Как пояснил председатель Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов Виктор Трепалин, сроки охоты на медведя в Карелии изменять не планируется. Как и прежде, охота будет разрешена в течение двух периодов: с 25 апреля по 31 мая и с 1 августа по 15 декабря. Однако раньше охотникам выдавали лицензию на добычу медведя на 30 дней. По истечении этого срока необходимо было покупать новую лицензию. Теперь разрешение будет выдаваться на весь период охоты. Эта норма вступит в силу с 27 ноября 2026 года.

Количество медведей, которых можно добыть, определяется нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов – для бурого медведя до 30 % от численности. Подсчет животных ведут егеря и охотоведы в охотничьих хозяйствах. Например, если в Прионежском районе сейчас насчитывается 93 медведя, за охотничий год (01 августа – 31 июля) можно добыть не более 27.

Предложение продлить охоту на медведя на зимний период ещё обсуждается, но, по словам Виктора Трепалина, все охотники были против. «Народ в Карелии добрый», – говорит председатель общества охотников.

