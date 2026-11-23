18-летний житель Краснодара решил развлечься во время воздушной тревоги

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В Краснодаре суд отправил под арест на пять суток 18-летнего местного жителя, который запускал фейерверки во время воздушной тревоги. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным источника, молодой человек запускал салюты ночью 20 ноября после того, как была объявлена угроза атаки беспилотников. На замечания очевидцев он не реагировал. В материалах суда сказано, что юноша сопровождал свою речь нецензурной бранью. Его признали виновным в явном неуважении к обществу и отправили под арест.

Свою вину любитель фейерверков признал и раскаялся.

Ранее сообщалось о том, что беспилотник убил пенсионера в приграничном российском регионе.