Мокрый снег не отступает, а в республике начинает заметно холодать

Фото: Петрозаводск говорит

О погоде на предстоящий день рассказали специалисты республиканского гидрометцентра.

Во вторник, 24 ноября, облачная погода сохранится в Карелии. В большинстве районов прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3, +2, на севере ночью местами до -7.

Облачная погода будет и в Петрозаводске. В погодном меню остаются осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -1, +1 в течение суток. Атмосферное давление будет расти.