В середине недели в республике начнется зима

Фото: Петрозаводск говорит

Вторая декада ноября в Карелии, как и первая, оказалась теплой. Средняя температура воздуха в большинстве районов на 3 – 3,5 градуса превысила климатическую норму, а переход среднесуточных температур через 0 произошел только на севере республики, причем с большим опозданием. Правда, осадков выпало немало – декадная норма, а кое-где – полторы-две нормы, рассказали в региональном гидрометцентре.

Прошедшие выходные дни стали переходом от осени к зиме, уточнили специалисты. Атлантический циклон постепенно откроет путь в Карелию холодному воздуху с Арктики. Осадки перейдут сначала в мокрый снег, а с понедельника – в снег. В начале этой недели ожидается установление снежного покрова в большинстве районов республики.

К середине недели похолодание усилится – почувствуем арктическое вторжение. С ним, примерно с 25 – 26 ноября, в Карелии начнется метеорологическая зима. Температура в первой половине недели в южных районах республики ожидается 0, -5, на севере -3, -8 в течение суток, к выходным похолодает еще больше: в ночные часы будет -4, -9, на севере до -13, -15, днем -1, -6, на севере до -10. Ветер в течение недели будет преимущественно северных направлений умеренный и лишь в отдельные дни – порывистый.