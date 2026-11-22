Трагедия произошла в Якутии

Фото: Стопкадр видео СК Республики Саха

Мужчина застрелил 15-летнего сына и ранил ещё одного ребёнка, а потом покончил с собой, сообщил сегодня, 22 ноября, канал SHOT.

По данным источника, 47-летний житель села Октемцы утром в воскресенье стал палить из ружья прямо в доме. Сначала он дважды выстрелил в 15-летнего сына, затем ранил 14-летнего ребенка. Старший подросток не выжил.

По предварительной информации полиции, мужчина хотел расправиться со своей женой. Уточняется, что женщина не пострадала.

Раненого ребенка в тяжёлом состоянии доставили в Хангаласскую центральную районную больницу. Медики оказывают ему помощь.

Сам родитель после убийства старшего сына уехал на машине, в которой покончил с собой. Следком региона возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Сибири мужчина избивал и держал на цепи маленького сына: так отец «воспитывал» ребенка.