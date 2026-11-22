Снегопад стал причиной ухудшения дорожной обстановки в республике

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В связи с резким ухудшением погоды Госавтоинспекция Карелии обратилась к жителям и гостям региона, призвав быть внимательными и осторожными на дороге. Из-за непогоды увеличился риск происшествий.

На дорогах гололедица и плохая видимость, предупредили автоинспекторы.

Так, по прогнозу карельского гидрометцентра, 22 ноября в большинстве районов республики – преимущественно в южных и центральных – ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, местами с налипанием до 11 миллиметров и более.

Дорожная полиция настоятельно призвала автомобилистов выбирать скорость движения с учетом состояния дороги, увеличить дистанцию и боковой интервал, не делать резких маневров, не разгоняться, заранее снижать скорость перед поворотами, перекрёстками и пешеходными переходами, чтобы избежать аварий.

Пешеходам рекомендовали носить одежду со световозвращающими элементами и переходить дорогу только в установленных местах и убедившись в безопасности.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Пряжинском районе. Там в результате лобового столкновения один водитель погиб, другой был госпитализирован.