Стало известно, кому нельзя есть имбирные пряники

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Имбирные пряники — излюбленное лакомство и детей, и взрослых в праздничную новогоднюю пору. Но не все могут порадовать себя в силу противопоказаний. Кому нельзя есть пряники с имбирем, рассказала «Абзацу» диетолог Дарья Русакова.

По словам врача, праздничное лакомство может навредить людям с сахарным диабетом и преддиабетом, болезнями желудочно-кишечного тракта и почек. Список дополняют пациенты с аллергией и непереносимостью глютена.

Русакова утонила, что добавки в лакомстве могут стать причиной изжоги у тех, у кого отсутствуют перечисленные заболевания.