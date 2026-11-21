Непотушенная сигарета привела к возгоранию в тубдиспансере в карельской столице

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«Мы лечим людей, возвращаем их к жизни. Но мы не сможем никого спасти, если сами пациенты будут уничтожать себя и своих соседей по палате собственными руками», — так прокомментировали в республиканском противотуберкулезном диспансере огненный инцидент, который произошел сегодня ночью.

По информации источника, причиной пожара стала непотушенная сигарета, которую закурил один из пациентов. Она упала на простынь и могла стоить десятков жизней.

Сообщается, что сигнализация сработала вовремя, а дежурная медсестра подняла тревогу. Никто из пациентов и персонала не пострадал.

Напомним, из здания эвакуировали 29 человек.