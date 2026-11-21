Сегодня, 21 ноября, в Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге – дождь. В отдельных районах – налипание мокрого снега, рассказали специалисты республиканского гидрометцентра.
На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, +4.
Облачная погода будет и в Петрозаводске. Ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +1, +3. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
По данным российского гидрометцентра, в Калевале -1,
в Кеми +1,
в Кондопоге +4,
в Медвежьегорске +2,
в Сегеже 0,
в Сортавале +4,
в Суоярви +2,
в Пудоже +3,
в Олонце +4.