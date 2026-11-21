В субботу на юге республики пойдет дождь, в других районах – снег

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 21 ноября, в Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге – дождь. В отдельных районах – налипание мокрого снега, рассказали специалисты республиканского гидрометцентра.

На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, +4.

Облачная погода будет и в Петрозаводске. Ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +1, +3. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале -1,

в Кеми +1,

в Кондопоге +4,

в Медвежьегорске +2,

в Сегеже 0,

в Сортавале +4,

в Суоярви +2,

в Пудоже +3,

в Олонце +4.