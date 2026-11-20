Профсоюзы России рассказали, чем грозит визит в офис в заразном состоянии

Фото: Петрозаводск говорит

Сотрудникам, заявившимся на работу в больном состоянии, грозят неприятные последствия. И это – не об осуждении коллег. Это само собой. Речь – об ответственности, что тоже неприятно.

Так, если человек заболел или почувствовал себя плохо, но все равно пришел на работу, чем создал угрозу заражения для окружающих, такого работника могут привлечь к административной или дисциплинарной ответственности.

Сотрудник, который пришел на работу в больном состоянии, может быть привлечен к административной или дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили РИА Новости в Федерации независимых профсоюзов России.

Административное наказание можно получить за нарушение санитарных норм: по закону граждане обязаны лечиться и соблюдать режим, если их болезнь опасна для других. А дисциплинарное – если работник не сообщил о болезни.

При этом сам факт выхода на работу с простудой еще не означает автоматического наказания. Все зависит от обстоятельств, действующих правил внутри организации и того, создал ли сотрудник угрозу для коллег.