Житель Карелии задушил знакомого – в суде рассматривают уголовное дело об убийстве

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В Кондопожском городском суде рассматривают уголовное дело в отношении местного жителя. Присяжные заседатели единодушно вынесли обвинительный вердикт, рассказали в прокуратуре Карелии.

Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве. Согласно материалам уголовного дела, летом прошлого года кондопожанин в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим знакомым и схватил его за шею, сильно сдавив руками, а потом куском электрического кабеля. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Прокурор представил доказательства, коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.

По уголовному делу состоятся вторые прения, где стороны обвинения и защиты оценят действия подсудимого, а также назовут вид и размер наказания, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.